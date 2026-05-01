Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çevirmesini teşvik eden destek uygulamasının süresi 31 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle, firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde süre uzatımına gidildi.

'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişikliğe göre, daha önce 30 Nisan 2026 olarak belirlenen uygulama süresi 31 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

Söz konusu düzenleme, ihracatçı ve döviz geliri elde eden firmaların yurt dışından sağladıkları dövizleri Türk lirasına çevirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Uygulama kapsamında firmalara, belirlenen şartlar dahilinde finansal destek sağlanıyor.