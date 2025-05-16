Özel gereksinimli bireylerin 1 yıllık çalışmasıyla hazırladığı 770 parçadan oluşan Bursa Silüeti Seramik Duvar Panosu açıldı. 4 kurumun katkısıyla oluşturulan eser, farkındalık yaratarak dikkat çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin organizasyonunda Engelliler Haftası kapsamında Kültür Caddesi üzerinde bulunan Palmiye Park’ın duvarı üzerinde yapılan seramik duvar panosunun açılışı gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu, Alaattinbey Özel Eğitim Meslek Okulu, Çağdaş Eğitim Kooperatifi’ne bağlı 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları öğrencilerinin katılımıyla seramik duvar panosu oluşturuldu. 770 parçadan oluşan pano, 1 yılda hazırlandı.

Açılışa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Şirin Arıbaş, Bukle Erman ve panonun oluşturulmasına katkı koyan öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okan Şahin, son seramik parçayı da koyarak panoyu tamamladı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin yaptığı konuşmada, engelliler haftası kapsamında toplumsal bir farkındalık oluşturmak istediklerini ve özel gereksinimli bireylerin güzel zaman geçirmeleri için hafta boyu çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda da açılışı yapılan Seramik Duvar Panosu’nun özel gereksinimli gençlerin seslerini, Bursa özelinde tüm Türkiye’ye duyuran bir çalışma olduğunu belirten Şahin, “Bu pano; tam 770 parça seramikten oluşan, el emeği, göz nuru bir eserdir. Bu proje, atipik otizm tanılı 18 yaşındaki Tuna’nın annesi Elif Kumaru’nun hayaliydi. Biz de bu hayalin gerçekleşmesi için destek olmak istedik. Bizim Ev Engelliler Sosyal Destek Merkezimizdeki seramik atölyemiz, haftada bir gün bu proje için çalışan ekibe tahsis edildi. Okullarından mezun olan özel gereksinimli gençler burada eğitim alarak üretime katıldı. Projeye çeşitli okullardan öğrenciler ve gönüllüler de katıldı. Bursa Seramik Sanat Kolektifi Üyesi Figden Özden, RUMELİSİAD ve Bonlife Art da katkı sundular” dedi. Okan Şahin, projeye emek veren tüm gönüllülere, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.