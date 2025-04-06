CHP'nin olağanüstü kurultayında tek aday olan Özgür Özel geçerli oyların bin 171'ini alarak yeniden Genel Başkan seçildi. "İrade Milletindir" Kurultayı'nda iktidarı eleştiren Özel, "Türkiye'yi şaha kaldıracak bir iktidar doğuyor" diyerek kurultayın, CHP'nin erken seçim kampanyasının başlangıcı olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen CHP 21. Olağanüstü “İrade Milletindir” Kurultayında konuşmasının ardından oy kullandı.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda oy kullanan Özgür Özel, "Bu pazar gününde kimseyi yormak istemezdik ama Türkiye'yi yoran, yorgun bir iktidarın bu son çırpınışları. Ümit ediyorum Türkiye'yi şaha kaldıracak, zengin edecek, yüzleri güldürecek, 'ötesi olmayan bir Türkiye' yapacak bir iktidarın doğum sancılarını çekiyoruz, hep beraber başaracağız" dedi.

"Bundan sonra bu iftiraları atanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni karalamaya çalışanlar, bakalım milletin yüzüne nasıl bakacaklar?" diyen Özel, "Biz partimize, delegelerimize güveniyoruz. Bu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim kampanyasının başlangıcıdır. Bundan sonra adayımızı serbest bırakana, milletin önüne sandığı getirene, bu iktidarı değiştirene kadar durmadan, yorulmadan çalışacağız. Özellikle Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nda sandıklarda resmi görevli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu pazar gününde kimseyi yormak istemezdik ama Türkiye'yi yoran, yorgun bir iktidarın bu son çırpınışları. Ümit ediyorum Türkiye'yi şaha kaldıracak, zengin edecek, yüzleri güldürecek, 'ötesi olmayan bir Türkiye' yapacak bir iktidarın doğum sancılarını çekiyoruz, hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Özel, bin 323 kurultay delegesi bulunan CHP'de geçerli oyların bin 171'ini alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kesin olmayan sonuçları Divan Başkanı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, partinin bin 323 kayıtlı delegesinden bin 276'sının oy kullandığını, 105 delegenin oyunun geçersiz sayıldığını belirtti.

Kurultayda delegeler, 60 Parti Meclisi ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi için seçime devam ediyor.