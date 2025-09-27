Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin gelişimine sunduğu katkıyla örnek bir belediyecilik hizmetine daha imza attı. Bandırma’da hizmete açılan Binicilik Spor ve Rehabilitasyon Merkezi sağlık, spor ve sosyal yaşamı bir araya getirerek kente değer katarken, 65 özel bireyi de ücretsiz hipoterapi uygulamasıyla buluşturdu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Doğruca Mahallesi Bursa-Çanakkale Yolu üzerindeki Binicilik Spor ve Rehabilitasyon Merkezi’nde örnek bir belediyecilik hizmetini daha hayata geçirdi. Hem sağlık hem spor hem de sosyal yaşamı bir çatı altında buluşturan merkezde, dezavantajlı bireylerin gelişimine katkı sağlayan hipoterapi uygulamaları başlatıldı. Atlar aracılığıyla gerçekleştirilen hipoterapi uygulamalarıyla dezavantajlı bireylerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri destekleniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki 65 öğrenci, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanıyor. Hipoterapinin faydaları arasında; doğru duruş ve yürüyüşün geliştirilmesi, baş ve gövde kontrolünün artırılması, kas kuvvetinin düzenlenmesi, duyu bütünlüğü ve regülasyonun sağlanması, denge ve koordinasyonun gelişmesi, özgüven, sosyal etkileşim ve zihinsel rahatlama yer alıyor.

BİNİCİLİK VE TENİS ALANI HERKES İÇİN AÇIK

Merkezde sadece özel bireyler değil, spora ilgi duyan herkes binicilik ve tenis imkânlarından faydalanabiliyor. Uygun fiyatlarla sunulan bu hizmetlerden; şehit ve gazi yakınları, engelliler, çocuk esirgeme kurumuna bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklar ve devlete bağlı rehabilitasyon merkezleri öğrencileri ise ücretsiz yararlanabiliyor.

ONON KAFE İKİNCİ ŞUBESİYLE BANDIRMA’DA

Merkez bünyesinde açılan Onon Kafe, Bandırma’daki ikinci şubesiyle hizmet veriyor. Balıkesir’in ruhunu yansıtan sıcak atmosferi ve özenle hazırlanmış kahve çeşitleriyle Onon Kafe, yalnızca bir kafe değil, aynı zamanda merkezi ziyaret eden misafirlerin lezzet dolu anılar biriktirdiği bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

MERKEZ İÇİN YENİ TOPLU ULAŞIM HATTI AÇILDI

Vatandaşların merkeze kolay ulaşabilmesi için yeni bir toplu ulaşım hattı da hizmete girdi. Barış Manço Kültür Merkezi’nden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Binicilik Spor ve Rehabilitasyon Merkezi’ne her gün saat 09.30, 15.30 ve 18.00’de; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Binicilik Spor ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Barış Manço Kültür Merkezi’ne ise 10.30, 16.00 ve 19.00’da seferler düzenleniyor.