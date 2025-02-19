Edirne'de Keşan Kent Konseyi Başkanı ve Doktor Uğur Özdağlı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın sağlıkçılarla ilgili Türkiye'nin gündemine oturan sözleri ile ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Özdağlı,” Şiddeti teşvik değil, sağlık çalışanlarını korumak gerekir!” başlıklı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet her geçen gün artarken, yetkililerden beklenen sağlık emekçilerini koruyacak önlemler alması ve çalışma koşullarını iyileştirmesidir. Ancak, Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın Pınarhisar’da düzenlenen temel atma töreninde sarf ettiği sözler, tam tersine, sağlık çalışanlarını hedef gösteren ve şiddeti körükleyen bir yaklaşımı yansıtmaktadır.

Sağlık emekçileri, büyük fedakârlıklarla, çoğu zaman ağır şartlar altında çalışarak insan hayatını korumaya adanmış bireylerdir. Buna rağmen, milletin temsilcisi konumundaki bir vekilin, halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırtmaya yönelik ifadeler kullanması, büyük bir sorumsuzluk ve kabul edilemez bir yaklaşımdır. Bir milletvekili, halkın sorunlarını çözmek, sağlık sistemindeki aksaklıkları gidermek için çalışmalıdır; hekimleri ve sağlık personelini hedef göstererek şiddete zemin hazırlamamalıdır.

Bugün, doktorlar ve sağlık çalışanları zaten zor şartlar altında görev yapıyor. Ekonomik sıkıntılar, aşırı iş yükü, çalışma saatlerinin uzunluğu, sosyal hakların yetersizliği ve sağlık sisteminin kronikleşmiş sorunları nedeniyle pek çok genç hekim çareyi yurt dışında arıyor. Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek yerine, onları toplumun önüne atmak, var olan sıkıntıları daha da derinleştirir.

Sağlık sistemi, sadece binalar inşa etmekle değil, bu binaların içinde görev yapacak nitelikli insan gücünü koruyarak ve teşvik ederek güçlenir. Genç hekimlerin ve sağlık çalışanlarının giderek daha fazla yurt dışına yönelmesi, gelecekte sağlık alanında büyük bir kriz doğuracaktır. Çünkü bir ülkenin en büyük sermayesi, en zeki ve en yetenekli bireyleridir. Onları elinde tutamayan bir toplum, uzun vadede telafisi imkânsız kayıplar yaşar.

Bu nedenle, Sayın Milletvekilinin; şiddeti teşvik eden değil, önleyen politikaların yanında durması gerekmektedir. Şifa veren ellere vefa borcumuz var! Sağlık emekçilerini yalnız bırakmayacağız!”