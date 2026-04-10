'Aşkın Olayım' ve 'Yankı' gibi yıllara meydan okuyan hitlerin başarılı prodüktörü Ozan Bayraşa, müzik dünyasında çok konuşulacak bir projeye imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Ozan Bayraşa, Sezen Aksu'nun 'Yanmışım Ben' ve Hande Yener'in 'Romeo' şarkılarını yeni bir şarkıda harmanlayarak alışılmış mashup anlayışının dışına çıkan 'Kimi Seviyorsun' ile dinleyici karşısına çıktı.

Elektronik altyapısıyla dikkat çeken şarkı, enerjik yapısıyla dinleyenin temposunu yükseltiyor.

Klibin yönetmenliğini Melike Beşli ile birlikte üstlenen Bayraşa, bu kez kamera karşısına pateniyle geçti.

Muğla'nın 2022 yılında yaşanan büyük yangınlarda yara alan, etkileyici manzaralara sahip orman yollarında çekilen klipte sanatçı, Sezen Aksu'nun 'Yanmışım Sönmüşüm' sözlerinin taşıdığı maneviyatın izini sürüyor. Klip, kaybettiklerimizi ve kaybedebileceklerimizi çarpıcı görüntüler eşliğinde hatırlatan güçlü bir görsel anlatım sunuyor.

Çekimleri 12 güne yayılan klibin tamamlanması ise yaklaşık bir yılı buldu.

Bu süreçte Ozan Bayraşa, hem Sezen Aksu hem de Hande Yener'le birer düet yaparak vokal performansıyla da dikkat çekti ve müzikal kimliğini bir adım daha ileri taşıdı.