Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (FBİAD) tarafından düzenlenen 'Başkan Adayları ile Sohbetler' forumuna katılarak üyelerle bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - İş ve spor dünyasından önemli isimlerin katıldığı organizasyonun davetlileri arasında, ekranların tanınan yüzü, oyuncu ve aynı zamanda profesyonel kadın futbol takımı kalecisi Nevide Çiçek de yer aldı.

Koyu Fenerbahçeliliğiyle bilinen Çiçek ile Aziz Yıldırım'ın aynı karede yer aldığı anlar, seçimin dinamik atmosferini yansıtan kareler arasında yer aldı.