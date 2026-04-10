Ömür Gedik, dün akşam düzenlenen 12. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri törenine katıldı ve En güzel kalp ödülünü aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Törende gazetecilerle sohbet eden Gedik, Seda Sayan'ın programına konuk olduğunda aralarında geçen diyalog nedeniyle aralarının açık olduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi. Gedik, 'Bayramda mesajlaştık, aramız iyi. Bize eve gelirse kedi vereceğim ona dedim' ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan hakkında da konuşan Ömür Gedik, 'Ajda Pekkan kendine saygısı, güzelliğe verdiği önem ve disiplini ile bir ikon ve benim idolüm' dedi.

Saçını ve makyajını kendisinin yaptığını, hatta saçını da kendi kestiğini söyleyen Ömür Gedik, Sultan Gadımbaylı imzalı kıyafetiyle gecede göz doldurdu.