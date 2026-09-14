Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki duraklarından biri olan Kayseri, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden atölyelere uzanan yüzlerce etkinlikle kültür ve sanatın buluşma noktası oldu. Festivalin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinlikler ziyaretçilerden ilgi görürken, dokuz günlük program Sefo'nun konseriyle tamamlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin final konserinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sahne alan Sefo, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla Kayserili müzikseverlerle buluştu. Konseri izleyen dinleyiciler, sanatçının şarkılarına gece boyunca eşlik etti.

Konser repertuvarında sevilen şarkılarından 'Aşiyan'a da yer veren Sefo, festivalin son akşamında Kayserililere keyifli anlar yaşattı. Konser sırasında sahneden inerek dinleyicilerin yanına giden sanatçı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Sefo'nun dinleyicilerle kurduğu yakın iletişim konsere renk kattı.

9 gün boyunca Kayseri'nin farklı noktalarında gerçekleştirilen festival; konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir programla ziyaretçileri ağırladı.

Kayseri Kültür Yolu Festivali, Sefo konseriyle bu yılki programını tamamladı.