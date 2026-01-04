Bursa genelinde dün sabah saatleri itibariyle etkisini gösteren şiddetli lodos çok sayıda ağacı devirdi. Devrilen ağaçlara Osmangazi Belediyesi ekipleri anında müdahale ederek bulundukları yerden kaldırıldı.

BURSA (İGFA) - Kent merkezinde hızı saatte 65 kilometre olarak ölçülen lodos Osmangazi ilçesinde çok sayıda ağaca zarar verdi.

Şiddetli lodosun etkisiyle yol, park ve araçların üzerine devrilen ağaçlar için Osmangazi Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Lodosun etkili olduğu ilk andan itibaren gelen ihbarları değerlendiren Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şiddetli lodosun etkisiyle kırılan dalları ve devrilen ağaçları yaptığı hızlı çalışmayla bulundukları yerden kısa sürede kaldırdı.

Bursa genelinde hızını arttırarak Pazar günüde geç saatlere kadar sürmesi beklenen şiddetli lodos nedeniyle Osmangazi Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.