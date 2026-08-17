Sakarya'nın hafızası olan, binlerce kişinin hatıralarını taşıyan AFA Kültür Merkezi, yeniden şehre kazandırılıyor. Geçmişin izlerini taşıyan proje için ilk kazma vuruldu. Yeni yüzüyle bölgenin kültür-sanat üssü olacak AFA'nın içerisinde 1000 kişi seyirci kapasiteli ana salon, fuaye alanları, sanatçı ve kulis odaları yer alacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği AFA Kültür Merkezi, yeniden şehre kazandırılıyor.

1999 Marmara Depremi'ne kadar Sakarya'ya hizmet veren, 2016'da depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılan şehrin hafızası, yeni yüzüyle bölgenin kültür-sanat üssü olacak.

PROJE FİİLEN BAŞLADI

Sanatın, kültürel faaliyetlerin ve yeni buluşmaların adresi olacak AFA için iş makinaları sahaya indi ve proje fiilen başladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz ve Fen İşleri Daire Başkanı Dr. Gökhan Pehlivan çalışmanın başlangıcında sahada incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 12 bin metrekare olan inşaat sahasında çok yakında 3 bin 770 metrekare taban alanına sahip dev bir tesis yükselecek.

ORKESTRA, SIĞINAK, FUAYE ALANLARI, SES VE PROVA ODALARI:

AFA'nın giriş katında 1000 kişi seyirci kapasiteli konferans salonu, fuaye alanı, gişe, büfe, çok amaçlı salonlar ve kulis alanları, sanatçı dinlenme alanları gibi bölümler yer alacak. Birinci katta ise fuaye alanı, derslikler, atölye, toplantı odaları, teknik ofisler, ses ve sanatçı prova odaları bulunacak.

Ayrıca zemin alanında dev bir otopark yer alacak, bodrum katta ise sahne-orkestra çukuru ile ona bağlı bölümler ve sığınak inşa edilecek.

Bugün atılan adımla, binlerce kişinin merakla beklediği AFA için ilk kazma vurulmuş oldu.