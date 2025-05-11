Marmaris-Gaziantep otobüs biletinde skandal fiyat farkı: Normal bilet bin 200 TL iken, emekli seçeneği bin 360 TL, aile yılı seçeneği ise bin 700 TL oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bir otobüs firmasının bilet kesme sistemindeki fiyat anormalliği, gişe görevlisinin çektiği video ile ortaya çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı'na gönderilen videoda, Marmaris-Gaziantep güzergahı için normalde 1.200 TL olan bilet fiyatının, emekli seçeneği seçildiğinde 1.360 TL’ye, bu yıl açılan “aile yılı” seçeneğinde ise 1.700 TL’ye yükseldiği görüldü.

Gişe görevlisi, durumu cep telefonuyla kayda alarak mizahi bir anlatımla yaşanan suistimali gözler önüne serdi.