Bursa Gemlik’in Karacaali Mahallesi Muhtarı Göksal Noca, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan muhtarın sağlık durumu iyi, ancak yetkililerden çözüm talep ediyor.Feyzi SARIKAYA / BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi’nin sevilen muhtarı Göksal Noca, sabah saatlerinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Renkli kişiliğiyle sosyal medyada da tanınan Noca, her sabah olduğu gibi kendi köpeğiyle mahalledeki sokak hayvanlarını beslerken, köpeğine saldıran diğer köpekleri ayırmaya çalıştı. Ancak bu sırada birden fazla köpeğin saldırısına maruz kalan muhtar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhtar Noca, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Belediye başkanımıza defalarca uyardım, korktuğumuz başımıza geldi. Diğer il ve ilçelerden köpekler köyümüze bırakılıyor. Birçoğu alfa, her şeye saldırıyor. Bugün bana oldu, yarın başkasına olmasın. Gerekli önlemler artık alınsın. İlle ölmemiz mi lazım?” diyerek duruma isyan etti.

Mahalle sakinleri de muhtarlarına 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, sokak hayvanlarıyla ilgili acilen düzenleme yapılmasını istedi.