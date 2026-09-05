Türkiye'nin lider seyahat platformu ENUYGUN.com, 14 Eylül'de çalacak ilk ders zili öncesindeki dönüş hareketliliğini paylaştı. Dönüş dalgasının en çok hissedildiği varış noktası ise İstanbul ve Eskişehir oldu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye'nin lider seyahat platformu ENUYGUN.com, 14 Eylül'de çalacak ilk ders zili öncesindeki dönüş hareketliliğini paylaştı. Dönüş dalgasının en çok hissedildiği varış noktası ise İstanbul ve Eskişehir oldu.

Yaz boyunca memleketine ve tatil beldelerine giden ailelerin dönüş hareketi eylülün ilk iki haftasında yoğun olarak görülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimleri 7-11 Eylül'de yapılacak. İlk ders zili ise 14 Eylül Pazartesi çalacak.

Dönüşler büyük şehirlere akıyor

Verilere göre, dönüş biletlerinde en yüksek talep İstanbul Esenler Büyük İstanbul Otogarı'na oluyor. Onu sırasıyla Ankara AŞTİ ve İzmir Otogarı izliyor. Yaz başında tersi yönde işleyen hareketlenmenin eylülün ilk haftasında yön değiştirdiği görülüyor. Otobüs bileti satışlarını etkileyen seyahat hareketliliğini üniversite kayıt ve ders başlangıç takvimi de izliyor. Üniversite öğrencilerinin gözdesi Eskişehir'e olan seyahat talebi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 oranında artış gösteriyor.