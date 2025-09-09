Seyahatseverler, tatil sezonu yaklaşırken otel seçiminde titiz oluyor. Selectum Hotels & Resorts, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekerken, misafirlere her an lezzet erişimi, doğa ile iç içe huzurlu mekanlar ve özel konaklama seçenekleri sunuyor. Ayrıca çocuklu ailelere yönelik özel etkinlikler ve sağlıklı yaşam olanakları dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Sezon yaklaşırken seyahat severler onlarca destinasyon ve yüzlerce otel arasından, yılda bir kez yapacakları tatil için beklentilerine uygun tesisi seçme telaşına düşüyorlar. Yalnız gezenler eğlenceli bir tatili veya sessiz-sakin bir ortamda dinlenebilecekleri tarzda Resort arayışına girerken, çiftler hem eğlence ve çevre aktiviteleri hem de konaklayacakları tesiste, SPA hizmetleri, deniz-plaj görselliği ve animasyon ağırlıklı seçeneklere yönelebiliyor. Çocuklu aileler ise çocuklarının eğlenebilecekleri, onlar memnuniyetle tatil yaparken ebeveynler olarak kendilerine de vakit ayırabilecekleri ve ailecek tatilde paylaşımda bulunabilecekleri aktiviteleri olan tesisleri tercih edebiliyorlar.

Tüm bunlar farklı segmentteki misafir profilleri için genel bir varsayım aslında ama hemen her tatilci, özellikle son yıllarda kendilerini mutlu edecek tatili araştırırken, otel yorum sitelerini bol bol inceliyor, şikayet sitelerine bakıp, Google puanları-yorumlarını inceleyip, fiyat-performans dengesi tutarlı olan tesislerde konaklamaya ikna oluyorlar.

Kurulduğu günden bu yana Selectum Hotels&Resorts’un da ana felsefesi olan fiyat-performans dengesi, her geçen sezon daha fazla güçleniyor ve her yıl beklentileri daha fazla karşılayan konseptler, farklı segmentasyonlarla misafirlerini mutlu etme yolunda çalışmalar yapılıyor.

7/24 Lezzetlere Ulaşma İmkanı Sağlanıyor

Selectum Hotels&Resorts zincirinde yer alan tüm tesislerde sabah, öğle ve akşam yemeklerinin yendiği saatler dışında misafirlerin her an lezzetlere ulaşabilmeleri adına, özel bir restoran konumlandırılıyor. Kendine ait bir menüsü bulunan restoranda, her zevke hitap eden pek çok lezzetli seçenek yer alıyor. Her an taze demlenmiş filtre kahve ve taze çaya ulaşma imkanı da restoranda sunuluyor. Misafirlerden karnı acıkanlar yemek yiyebilirken, gecenin bir saati taze bir çay içeyim, bir tatlı-kahve alayım diye düşünen herkese her an lezzetlere ulaşabilme imkanı sunuluyor. Ayrıca tesislerde oluşturulan Chef’s Garden ile organik sebzeler, baharatlar yetiştirilip mutfaklarda misafirler için değerlendiriliyor. Tesislerde sık sık sokak lezzetleri festivalleri organize ediliyor ve yiyecek-içecek-dondurma gibi atıştırmalıkların bulunduğu Food Trucks ve Lezzet köşeleri de konumlandırılıyor.

Doğayla İç İçe Yaşam Hakkına Saygı Önceliklendiriliyor

Otellerinin hemen hepsinde oturmuş bir peyzaj ve yemyeşil bir doğa hakim. Tesislerde doğa içinde özel dinlenme alanları, kuş sesleri eşliğinde havuza girme imkanı sunuluyor. Bazı tesislerin ortasından doğal bir nehir geçerken, bazısının da kendisine ait adası bile var. Misafirlerin adada sessiz-huzurlu saatler geçirilebilmesi, uçsuz bucaksız ufka bakıp ruhunu arındırma imkanı sunuluyor. Selectum Noa Belek’te ve Selectum Family Resort Belek’in özel adasında bu keyfi yaşamak mümkün. Tesislerin hemen hepsinde çam ağaçlarının altında, kitap okuyup, doğanın sesleriyle oracıkta biraz kestirmek de mümkün. Selectum otellerinin hemen hepsinde Swim Up oda konseptleri sayesinde, direkt dinlenme alanlarına erişim ve havuza açılan pencereler ile odanın hemen önünden havuza girebilme imkanı sunulurken, aile ve kişilerin mahremiyeti de bu korunaklı bölümlerde sağlanmış oluyor.

PureFit ile Sağlıklı Yaşam Kültürü ve Spor Rutini Sağlanıyor

Selectum Hotels&Resorts bünyesinde yer alan tüm tesislerde yer alan PureFit Sports Academy projesi kapsamında, günlük hayatında sağlıklı yaşam ve spor rutini olan misafirlere yaşam standardını devam ettirme imkanı sunuluyor. Antrenör eşliğinde manuel testler yapılıp kilo-boy dengesi değerlendirilip günlük kalori ihtiyaçları kişiye özel tespit ediliyor. Seyahat boyunca misafirin yapabileceği spor takvimi ve yemek listeleri hazırlanıyor. Misafirin hafta boyunca hangi grup aktivitelerine katılabileceği ve hangi sportif etkinlikler için özel çalışmalar yapması gerektiği konularında da danışmanlık veriliyor.

Ücretli ve Ücretsiz Kabanalar ile Özel Hissettiren Hizmetler Veriliyor

Tesislerin hemen hepsinde plajın en güzel konumlarında, bazen çimenler üzerinde veya özel yapılmış iskeleler üzerinde kabana adı verilen kalabalık ailelerin veya arkadaş gruplarının topluca kullanabildikleri, bir düğmeye basıp personeli çağırarak, içecek veya yemeklerini sipariş edebildikleri ayrıcalıklı bir hizmet sunuyorlar. Kabanaların pek çoğu doğa içerisinde muhteşem bir peyzajla donatılmış ve kuş sesleri içinde hizmet verirken, bazı tesislerde iskelelerin üzerine su üstü bungalovu hissi yaratan ve misafirin kendisini şımartmak istediğinde faydalanabildiği bir hizmet olarak sunuluyor. Selectum Noa Belek’te Türkiye’de hemen hiçbir tesiste eşi benzeri olmayan, plajın üzerinde 100’ün üzerindeki kabana tüm misafirlerin kullanımı için ücretsiz olarak sunuluyor.

Select Touch ile Tatil Boyunca Anlık Misafir Hizmetleri Erişimi Mümkün

İster plajda güneşlenin, isterseniz odada bir ihtiyacınız olsun, tesisin neresinde veya neye ihtiyacınız olursa olsun Select Touch isimli dijital asistan servisi ile misafirler, bir nevi WhatsApp uygulaması üzerinden otelin misafir hizmetlerine anında ulaşıp, talebini belirtebiliyor. Bu talep bazen A La Carte restoranda rezervasyon yaptırma, bazen güneşlendiği plaja havlu isteme, bazen otoparktan aracının vale tarafından alınıp kapıya getirilmesi veya odasına bir terlik gönderilmesini talep etmek şeklinde olabiliyor. Otelin tüm imkanları otomasyon şeklinde sistemden misafire anında bilgi verirken, spesifik tüm sorular ve misafirin ihtiyaçları içinse arka planda misafir hizmetleri temsilcileri ile anlık manuel yazışmalar yapılıyor, istekler en kısa zaman diliminde gerçekleştiriliyor.

Çocuklu Aileler İçin de Çok Özel Fırsatlar Var

Aile konseptli Selectum Family Resorts tesislerinde sadece ebeveynler değil çocuklar da keyif dolu bir tatil yapabiliyor. Çocuklarının bol bol eğlendiğini gören aileler, bu sebeple paha biçilemez bir tatil geçirdiğini hissedebiliyor. Çocuk büfeleri, çocuk kulübü etkinlikleri, çocuklara özel animasyon şovlar, mini disko, illüzyon gösterileri, yüz-saç boyama gibi pek çok etkinlik organize ediliyor. Ayrıca Selectum Family Resort Side gibi bazı tesislerde yer alan Lunapark’ta, çarpışan arabalara binme, gondolla semalara doğru uçuşa geçme, küçük çocukların atlıkarıncalara binmesi, inen-çıkan trenler eşliğinde sevinç çığlıkları ve çocuklara özel ışıklı motorlar çocuklu ailelerin seyahatine renk katan unsurlar arasında oluyor.

Odalarda Da Fiyat-Performans Dengesine Hassasiyetle Uyuluyor

Uyku kalitesini en iyi seviyeye çıkarmak adına üst segment yataklar, kişinin tercihlerine uygun alternatifleri sunulan yastık seçenekleri, yüksek kalite bornoz seti ve dünyaca ünlü bir markayla yapılan işbirliği sonucu şampuan, duş jeli ve vücut kremleri fiyat-performans hak edişini karşılayarak, değerli hizmet kalemleri olarak misafirlere sunuluyor.