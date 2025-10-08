Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür takvimine konuk olan Yazar Turan Kışlakçı, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) yaptığı 'Büyük İmtihan Gazze' söyleşisinde 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede sistematik bir şekilde uygulanan soykırımı, katliamı anlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Büyük İmtihan Gazze' konulu söyleşi programının konuğu Yazar Turan Kışlakçı oldu. Ofis Sana Merkezi'nde (OSM) düzenlenen programda, iki yıldır Gazze'de devam eden işgale dair konuşan Kışlakçı, Filistin davasının önemine dikkat çekti.

Programda konuşan Yazar Turan Kışlakçı, 'Filistin denilince konuşacak çok şey var. Bizim Gazze ile imtihanımız 7 Ekim itibariyle üçüncü yılına girdi ancak 80 yıldır büyük bir işgalle karşı karşıyayız. Filistinlilerin 80 yıldır kendilerine sordukları bir soru var. Vatan nedir. Genelde tanım olarak vatan bir toprak parçası olarak anlatılır. Filistinlilere sorduğunuzda ise vatan bir göz yaşıdır' şeklinde konuştu.

Yazar Kışlakçı, 'İsrail 7 Ekim'de Gazze'ye işgal planını başlatırken uluslararası medyaya bin bir türlü yalanlar söyledi. Çocuklarının öldürüldüğünü dahi iddia ettiler. Ancak işin gerçeği bu değildi. İsrail sadece Gazze'yi işgal için kendine bahane aradı. 2 yıl geçti ve İsrail'in bazı verilere göre 300 bin insanın katlettiği belirtiliyor. Daha da önemlisi öldürülenlerin yüzde 60'ı çocuklar ve bebekler. Şunu çok net bir şekilde ifade etmek gerekir ki, İsrail şu anda Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık ve katliam gerçekleştiriyor' dedi.

Programın son bölümünde katılımcıların bölgeye dair sorularına cevap veren Kışlakçı, 'Bizim üzerimize büyük bir görev düşüyor. Şartlar ne olursa olsun Filistin davasına sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Gerçek adalet sağlanana kadar hayatımızın her alnında Filistin'e yer açmalı, bu kutlu davanın bir neferi olmalıyız' ifadelerini kullandı. Yazar Kışlakçı, bölgede 7 Ekim 2023'ten bu yana uygulanan sistematik katliamı tüm detaylarıyla anlattı.