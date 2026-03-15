Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, küratörlüğünü Fahri Özdemir'in üstlendiği ve büyük ilgi gören 'Sarışın Bir Kurt: Mustafa Kemal Atatürk' sergisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırladı.

MANİSA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1907'den 1938'e uzanan liderlik sürecini kronolojik bir anlatımla sergileyen çalışma, orijinal fotoğraflar, döneme ait gazete ve dergiler, özel yazışmalar ve çok sayıda tarihi dokümanı bir araya getiriyor. Anadolu Ajansı'nın kuruluşundan İzmir'in kurtuluşuna kadar pek çok kritik ana şahitlik eden belgeler, ziyaretçilere adeta o günleri yeniden yaşatıyor.

Sergiyi, küratör Fahri Özdemir'in anlatımıyla gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Sergiyi inceledikten sonra duygularını ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da böylesine değerli bir koleksiyonun sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koleksiyoner Fahri Özdemir'e, Manisa'ya olan özel ilgisi ve bu kıymetli arşivi vatandaşlarla buluşturduğu için teşekkürlerini ileten Özel, serginin tarihi derinliğine vurgu yaptı.

Küratör Fahri Özdemir ise Manisa halkının sergiye gösterdiği yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 'Manisa olunca kıramadık, sergiyi açtık. İlginin bu kadar yüksek olması beni çok mutlu etti' ifadelerini kullandı.