Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kapalı Çarşı'dan Sanayiye: Bursa'nın Ticaret ve Üretim Yolculuğu' panelinde, Bursa'nın yüzyıllara uzanan ticaret kültürünün günümüz sanayi ve üretim ekosistemine dönüşümü değerlendirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın fethinin 700. yılı kapsamında Osmangazi Belediyesi, kentin tarihsel birikimini ekonomi ve üretim perspektifinden ele alan anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) iş birliğiyle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşen 'Kapalı Çarşı'dan Sanayiye: Bursa'nın Ticaret ve Üretim Yolculuğu' başlıklı panele Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra akademik odaların, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Özge Selçuk Bozkurt'un moderatörlüğündeki panelde, Türkün Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Türkün Karaçor ile İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker konuşmacı olarak yer aldı.

'Ticaretin, Üretimin, İnsanın, İşin, Aşın Olduğu Bir Yer Bursa'

Panel öncesinde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın binlerce yıllık tarihinin merkezinde Osmangazi'nin bulunduğuna dikkat çekerek, ilçenin tarih, kültür, ticaret ve üretim açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Bursa'nın tarih boyunca Bitinya'dan Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı sırada önemli merkezinin Osmangazi olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, şu ifadeleri kaydetti:

'Biz Osmangazi'de, 3 bin yıllık tarihinde Bursa'nın kalbi Osmangazi dedik. 700 yıl önce Bursa, 10 yıla yakın bir kuşatmadan sonra herhangi bir silah kullanılmadan fethediliyor. O zaman da dahil verimli topraklarıyla, jeopolitik konumundan ticaretin, üretimin, insanın, işin, aşın olduğu bir yer Bursa. Bugün sanayicilerin de birçoğunun Kapalı Çarşı'dan yetiştiğini, orada ticaret öğrenip işlerini büyüttüğünü ve birçok insana istihdam sağladığını biliyoruz. O yüzden Kapalı Çarşı'dan Sanayiye paneli çok anlamlı. Özellikle yeni nesiller için bu çarşı kültürü çok önemli, maalesef buraları yeni nesil görmüyor, gezmiyor ancak yurtdışından birçok insan geliyor. Aslında Bursalıların da buraları yaşaması lazım, Avrupa'da herhangi bir yere gittiğinizde ilk olarak AVM'yi gezmiyorsunuz, gidip merkezdeki o tarihi, kültürü, yaşanmış yerleri geziyorsunuz. Osmangazi de tam bu işin kalbinde. Biz de daha çok tanıtmak, turizme, oradaki ticarete katkıda bulunmak istiyoruz.'

Osmangazi Belediyesi'nin Hisar Arkeoparkı ve Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi gibi tarihi ve kültürel alanları da kent yaşamına kazandırdığını hatırlatan Başkan Aydın, Romangal Tarihi İpek Fabrikası'nı da restorasyonu bittiğinde çekim merkezi yapmak istediklerini söyledi.

'Üretim ve Girişimcilikle Şekillenen Köklü Bir Geçmişe Sahibiz'

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Aslı Saka ise derneğin yaklaşık 20 yıllık yolculuğunda kadınların çalışma hayatındaki temsiliyetini güçlendirmeye, dayanışmayı, üretimi ve değişimi desteklemeye odaklandıklarını söyledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini ileten BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Saka, 'Yeni dönemimizin ilk buluşmasını Bursa'nın fethinin 700. yılını kutladığımız bu anlamlı yılda, Osmangazi Belediyesi'nin değerli iş birliği ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştiriyoruz. Yüzyıllardır ticaret, üretim ve girişimcilikle şekillenen köklü bir geçmişe sahibiz. Kapalı Çarşı Hanlar Bölgesi'nde gelişen ticaret kültürü, zaman içerisinde dönüşerek bugünün sanayi ve üretim ekosistemine dönüştü.' ifadelerini kullandı.

'Bursa, Türkiye'nin En Büyük Ticaretini, İhracatını Oluşturan Şehirlerden Bir Tanesi'

Konuşmaların ardından panelde, Bursa'nın Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi merkezinde şekillenen köklü ticaret kültüründen modern sanayiye uzanan yolculuğu, aile şirketlerinin nesiller boyunca geçirdiği dönüşüm ve kentin ekonomik yapısının oluşumunda ticaret kültürünün etkisi değerlendirildi.

Bursa'nın ticaret ve üretim geçmişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkün Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Türkün Karaçor, atalarından miras kalan ticaret kültürünün yeni nesiller tarafından farklı boyutlara taşındığını kaydederek, 'Bursa, Türkiye'nin en büyük ticaretini, ihracatını oluşturan şehirlerden bir tanesi. O anlamda baktığınız zaman esasında o çarşı mentalitesini endüstriye taşımış bir şehir. Hem tekstiliyle hem otomotiviyle, farklı sektörleriyle gerçekten Türkiye'nin en önemli ekonomilerinden bir tanesi. Biz de bunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Bursa diğer şehirlere baktığımda sanayicisini çok koruyan, birbirleriyle konuşan, birbirlerine destek çıkan bir şehir. Kendi başına değil, bir topluluk olarak hareket eden bir şehir. O yüzden bu çok kıymetli.' şeklinde konuştu.

'Çok Keyifli Bir Panel Oldu'

İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker de Bursa'nın köklü aile şirketlerinin ticaret hayatından sanayiye uzanan hikayelerinin panelde ele alındığını söyledi ve 'Bütün BUİKAD ailesine ve Osmangazi Belediyesi'ne desteklerinden dolayı, bu kadar güzel bir organizasyonu böyle bir mekanda gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Katılmaktan onur duyduk. Bugün burada iki eski aile olarak aslında çarşıdan başlayan, içinde nostaljinin olduğu, sanayinin içine giren sürecin hangi aşamalardan geçtiğini, aile şirketlerinin buralara nasıl geldiğini ve şehrimizin bununla ilgili dinamiklerini paylaştık. Çok keyifli bir panel oldu.' açıklamasını yaptı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkün Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Türkün Karaçor, İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker ve panelin moderatörü Özge Selçuk Bozkurt'a teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.