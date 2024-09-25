Osmangazi Belediyesi ilçede bulunan okulları güzelleştirmeye devam ediyor. İlk fırçasını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın sürdüğü Uludağ İlkokulu yeni haliyle büyük beğeni topladı.BURSA (İGFA) - Küplüpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Uludağ İlkokulu’nun boyaları eskimiş öğrenciler ve okul yönetimi de Başkan Aydın’dan yenilenmesi konusunda talepte bulunmuştu. Bu isteği geri çevirmeyen Aydın, okulun dış cephe boyama işini ilk fırçayı kendi vurarak başlatmıştı. Kısa sürede bitirilen dış cephe boyasıyla Uludağ İlkokulu yeni yüzüne kavuştu. Öğrenciler ve öğretmenler okullarını güzelleştiren Başkan Aydın’ı okullarına davet ederek teşekkür etti.

Eğitim ve öğretime her zaman destek olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Okulumuzun duvarlarına ilk fırçayı 14 Haziran’da vurmuştuk. Dış cephe boyama işlemini kısa sürede tamamladık. Okulu rengârenk boyadık ki, çocuklarımızın hayal dünyasına renk olsun istedik. Çocuklarımız okulun yeni halini görüp çok beğendi. Çocuklarımızı mutlu görmek bizi de mutlu ediyor” dedi.

Uludağ İlkokulu Müdürü Murat Kutlu ve öğrenciler okullarını dış cephesini yenileyerek güzel bir görünüme kavuşmasını sağlayan Başkan Aydın’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.