Bursa Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Medya Buluşmaları'nda konuşan deneyimli gazeteci Dr. Murat Kuter, Bursa'nın tarihsel mirası, sanayi geçmişi ve gastronomisiyle büyük önem taşıdığını vurguladı.

BURSA (İGFA) - Toplumsal farkındalığı artırma amacıyla pek çok projeye imza atan Osmangazi Belediyesi, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde Medya Buluşmaları çerçevesinde Bursa'nın tarihine, kültürüne ve potansiyeline ilişkin geniş bir perspektiften bakan önemli bir program düzenledi.

Sevda Kurul'un moderatörlüğünde gerçekleşen 'Bursa'da Kent Tarihi ve Turizm' konulu programın konuğu deneyimli gazeteci Dr. Murat Kuter oldu. Bursa'nın geçmişten bugüne uzanan tarihsel bağı ve öneminin detaylarıyla masaya yatırıldığı programda, kentin dönüşüm süreci ile birlikte turizm potansiyeline ilişkin değerleri ele alındı.

İLKLERİN KENTİ BURSA

Bursa'nın çeşitli uygarlıklara başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunun altını çizen Dr. Murat Kuter, tarihsel kökende pek ilke de kentin ev sahipliği yaptığına işaret etti. Osmanlı'nın devlete geçiş sürecinde ilk divanın burada toplandığını anımsatan Dr. Kuter, bazı örneklendirmelerde bulunarak 'İlk para burada basıldı, kılıç kalkan burada, devamında bıçakçılığa ilerleyen süreç burada yapılmış. Osmanlı'nın, dünyanın en ünlü çinilerinden İznik çinileri burada, bunların hepsinin altyapısında bir önceki uygarlıkların kalıntıları var. Dünyadaki ilk standartlar 1502 yılında Bursa'da hayata geçirilmiş, ekmeğin üzerindeki susamın miktarı dahi belirlenmiş. İpek ile özdeşleşmiş bir kent Bursa.' diye konuştu.

'GASTRONOMİ BURSA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Bursa'nın sanayi geçmişine de değinen Dr. Kuter, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin Bursa'da kurulduğunu ifade ederek, 1966'da faaliyete geçen organize sanayi bölgesinin, planlı sanayileşmenin önemli örneklerinden biri olduğuna işaret etti. Üniversite-sanayi iş birliğinin ilk örneklerinden birinin de Bursa'da hayata geçirildiğine ışık tutan Dr. Kuter, kentin turizm noktasındaki potansiyelinin gastronomi ile olan bağına ilişkin de 'Bursa, darüzziyafe diye bir yerin olduğu yer, yani sarayın yabancı konuklarını ağırladığı, özel bir mutfağın olduğu bir yer. Osmanlı mutfağı büyük bir mutfak, Bursa'da doğmuş bir imparatorluğun devamı olarak gelişen bir mutfak. Gastronomi, Bursa için çok önemli.' yorumunu yaptı.

'HERKESİN BİR MİSYONU VAR'

Programın kapsamında genç meslektaşlarına da bir takım tavsiyelerde bulunan Dr. Murat Kuter, 'İyi anılmak çok önemli. Herkesin bir misyonu var, yazdığın yazının üstüne imzanı koyduğunda yazı senin namusun. O kadar önemli ki, senden sonra da bir şekilde kalacak. Herkesin eksiklikleri vardır, insan olduğumuzu unutmayalım. Önemli olan siz bu işi bıraktıktan sonra sizinle ilgili ne konuşulduğu, adil olmak, adaletli davranmak çok önemli.' açıklamalarında bulundu.

Programın ardından moderatör Sevda Kurul, katılımından dolayı Dr. Murat Kuter'e teşekkür ederek, plaket takdim etti.