İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Babalar Günü'nde Pembe Köşk Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret ederek yaşlıların gününü kutladı ve onlara hediyeler verdi. Anlamlı etkinlikte, miniklerin renkli gösterileri huzurevi sakinlerine büyük moral oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Babalar Günü kapsamında Atatürk Mahallesi'nde hizmet veren Pembe Köşk Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evi sakinlerini ziyaret ederek ulu çınarlarla bir araya geldi.

Bornova Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bu anlamlı etkinlikte, Malazgirt İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinin hazırladığı özel gösteri huzurevi sakinlerine duygu dolu anlar yaşattı. Miniklerin neşeli dansları ve hazırladıkları koreografi, yaşlıların yüzünü güldürürken bayram havası yarattı. Çocuklarla tek tek ilgilenen huzurevi sakinleri, bu ziyaret sayesinde moral depolayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Ziyaret esnasında huzurevi sakinleriyle tek tek tokalaşarak sohbet eden, anılarını dinleyen ve onlara özel hediyeler takdim eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, günün anlam ve önemine: 'Bizleri büyüterek bugünlere getiren, hayatımızın her anında gölgesiyle bize güven veren tüm babalarımızın ve baba şefkatiyle toplumumuzu saran ulu çınarlarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Bugün burada, Pembe Köşk sakinlerimizle bir arada olmaktan ve onların hayır dualarını almaktan büyük onur duydum. Büyüklerimizin hayat tecrübeleri, bizim her zaman yolumuzu aydınlatan en kıymetli rehberimizdir. Sadece özel günlerde değil, yılın her gününde yaşlılarımızın ve engelli bireylerimizin yanında olmak, onların hayatını kolaylaştırmak en temel sorumluluğumuzdur. Bornova'da her kuşağın huzurla ve mutlulukla yaşadığı sosyal projeleri büyüterek hayata geçirmeye devam edeceğiz.' sözleriyle dikkat çekti.