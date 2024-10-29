Osmangazi Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikte sahne alan masal ve hikaye anlatıcısı Seher Kander, tek kişilik müzikal gösterisi ‘Bir Cumhuriyet Hikayesi’ ile Osmangazililere duygu ve gurur dolu bir akşam yaşattı.

BURSA (İGFA) - Masal ve hikaye anlatıcısı Seher Kander tarafından hazırlanan 'Bir Cumhuriyet Hikayesi Tek Kişilik Müzikal' gösterisi Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde sahnelendi. Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen tek kişilik müzikalde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in kuruluş süreci Seher Kander'in yorumuyla izleyicilere sunuldu. Fetih Müzesi’ndeki gösteri alanını dolduran çok sayıdaki Cumhuriyet sevdalısı, gösteriyi soluksuz izledi. Milli Mücadele döneminden başlayarak Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen süreçte yaşanan olayların anlatıldığı müzikalde, izleyiciler kimi zaman hüzünlenirken kime zaman da büyük bir coşku yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren 'Bir Cumhuriyet Hikayesi Tek Kişilik Müzikal'i izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Gösteride Seher Kander’e müzisyenler Kübra Yalavaç ve Taner Baba, enstrümanlarıyla eşlik etti.

'Bir Cumhuriyet Hikayesi Tek Kişilik Müzikal'e Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Osmangazili katıldı. Gösterinin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Seher Kander'i tebrik ederek çiçek takdim etti.