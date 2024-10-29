Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) üyeleri, Cumhuriyet’in 101. YılındaAnkara’da Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç iş insanları Atatürk’ün mozolesineçelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anı defterini imzalayan TÜGİADYönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, “Türk genç iş insanları olarak, sadecesınırlarımız içerisinde değil, dünyanın her kıtasında, ahlakımızı,dürüstlüğümüzü ve başarılarımızı devam ettirmek için büyük bir kararlılıklaçalışıyoruz” dedi.

Anıtkabir ziyaretinin ardından TÜGİADAnkara Şubesi tarafından TEDATA Sahne’de “Cumhuriyet Zirvesi” düzenlendi. Deneyimli gazeteci FatihAltaylı’nın moderatörlüğünde felsefeci Prof. Dr. Ahmet Arslan ve akademisyenProf. Dr. Celal Şengör’ün konuşmacı olarak yer aldığı zirveye sivil toplumkuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri vevatandaşlardan oluşan yaklaşık 1.500 kişi katıldı.

Katılımcılara “Cumhuriyetİlan Edildi” manşetli “Milli İrade” gazetesi dağıtıldı.

Zirvenin açılışında konuşan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, 23 Ekim Çarşamba günü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) yapılan ve 5 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısını kınadı.

Cumhuriyet’in temel ilkelerinin iş dünyası için yol gösterici olması gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Özellikle ekonomik kalkınma, eşitlik, toplumsal adalet ve yenilikçilik,Cumhuriyetimizin bizlere işaret ettiği modernleşme sürecinin vazgeçilmezunsurlarıdır. Bu bağlamda, iş dünyası olarak sadece ekonomik büyümeye değil,aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sağlamak zorundayız. TÜGİAD olarakbizler, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, genç girişimcilerimizi ve işdünyamızı Cumhuriyet’in ilerici ve yenilikçi vizyonuyla geleceğe hazırlamak içinkararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyet, bize sadece bir yönetim modeli sunmamış,aynı zamanda çağdaş bilim, özgür düşünce ve toplumsal ilerleme yolunda birpusula da vermiştir” diye konuştu.