Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren'i, ölümünün 30. yıl dönümünde özel bir geceyle anacak. Zeki Müren'in en sevilen eserlerinin seslendirileceği anma gecesinde, sevilen sanatçı Nükhet Duru sahne alacak.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın yetiştirdiği en özel sanatçılardan biri olan Zeki Müren, aramızdan ayrılışının 30. yılında, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenecek özel programla memleketinde yad edilecek. 24 Eylül 2026 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek Zeki Müren'i Anma Gecesi, sanatçının eşsiz yorumuna ve Türk musikisine bıraktığı ölümsüz mirasa saygı niteliği taşıyacak.

Gecede Türk müziğinin güçlü yorumcularından Nükhet Duru, Bursa Türk Sanat Müziği Korosu ve NİLKONDER ile aynı sahneyi paylaşacak. Programın sunuculuğunu ise Nalan Höke Turan üstlenecek. Zeki Müren'in sanat hayatına damga vuran eserlerden özel olarak hazırlanan repertuvarın seslendirileceği gecede, sanatçının yıllar önce yorumladığı ve hafızalarda yer eden şarkılar yeniden hayat bulacak.

Nükhet Duru'nun güçlü yorumunun yanı sıra Bursa Türk Sanat Müziği Korosu, NİLKONDER ve genç sanatçıların katkılarıyla hazırlanan program, Zeki Müren'in sanat mirasını farklı kuşaklarla buluşturacak. Zeki Müren'in sanat mirasının yaşatılmasına katkı sunan Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı ile Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi de bu özel anma programında yer alacak.

Anma programı, aynı gün Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı tarafından Zeki Müren'in kabri başında düzenlenecek törenle başlayacak mevlit programının ardından, akşam Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek özel konserle devam edecek. Bursa'nın yetiştirdiği 'Sanat Güneşi' Zeki Müren, ölümünün 30. yılında doğduğu şehirde; şarkıları, hatırası ve Türk musikisine bıraktığı eşsiz mirasıyla anılacak.