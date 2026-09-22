Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, 2026-2027 sezonunda 2'si yeni olmak üzere toplam 8 oyunla seyircisiyle buluşacak. Sezon açılışı 23 Ekim'de 'Yoldan Çıkan Oyun' ile yapılacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, sanatseverleri yeni sezonda da birbirinden farklı oyunlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

1964 yılında perdelerini açan ve aralıksız faaliyetlerini sürdüren OBBKT, 2026-2027 sezonunda 8 oyunla seyircisinin karşısına çıkacak. Sezonun ilk oyunu, Genel Sanat Yönetmeni A. Emrah Özdilek'in yönetmenliğini üstlendiği 'Yoldan Çıkan Oyun' olacak. 23 Ekim'de sahnelenecek iki perdelik komedi oyunu için OBBKT ekibinin provaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

BOL KAHKAHALI BİR OYUN GELİYOR

Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields'in kaleme aldığı, Mehmet Ergen'in Türkçeye çevirdiği 'Yoldan Çıkan Oyun', izleyiciyi hem sahne önü hem de sahne arkasında yaşanan birbirinden komik olaylara ortak ediyor.

Oyunda, amatör bir tiyatro topluluğunun 1920'ler tarzındaki klasik İngiliz malikanesinde işlenen cinayeti konu alan bir oyunu sahneleme çabası anlatılıyor. Ancak perde açıldığı andan itibaren hiçbir şey planlandığı gibi gitmiyor.

Oyuncuların repliklerini unutması, aksesuarların kaybolması, kapıların açılmaması, sahne dekorunun çökmeye başlaması ve sahne arkasındaki karmaşanın giderek büyümesiyle ortaya çıkan olaylar, seyirciye kahkaha dolu bir tiyatro deneyimi sunuyor.

KALABALIK KADRO GÖREV ALIYOR

Genel Sanat Yönetmeni A. Emrah Özdilek'in yönetmenliğini yaptığı oyunun yardımcı yönetmenliklerini Zişan Buse Tınkaoğlu ve Selin Deniz Atalay üstleniyor.

Sahne amirliğini Bülent Reisoğlu'nun yaptığı eserde A. Rıfat Çol, Cemil Gündüz, Doğukan Ekinci, Emrullah Yazıcı, Gizem Kantarcı, İbrahim Çapkın, İsmail Özgür Özdemir, Mücteba Murtazaoğlu ve Ömer Temiz rol alıyor.

Oyunun sahne arkasında ise Işık Tasarımında Zafer Bozdağ, Dekor Tasarımında Murat Çavuş ve Cemal Arslan, Reji Asistanlığında Gamze Gül Kabadaş, Aksiyon Şefliğinde İmdat Akyıldız görev yapıyor. Sahne görevlileri Kamil Aydın ve Faruk Yazıcı olurken, Işık Kumanda Ulaş Öcalan, Ses görevinde ise Ender Aydın yer alıyor.

YENİ SEZONDA 8 OYUN İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK

OBBKT, 2026-2027 sezonunda 2'si yeni olmak üzere toplam 8 eserle tiyatroseverlerle buluşarak Ordu'nun sanat hayatına katkı sunmaya devam edecek.

İşte izleyici ile buluşacak oyunlar: Yoldan Çıkan Oyun, BEN ACZ(yeni oyun), Kahvede Şenlik Var, O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise, İyi Geceler Ölü Kediler, Bir Şehnaz Oyun, İpucu Dedektifleri ve Gerçek Hazine (Geri Dönüşüm Macerası).