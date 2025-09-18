Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Stari Grad Belediyesi arasında yürüttüğü öğrenci değişim programı kapsamında, LGS’de başarı elde etmiş Osmangazili öğrencileri Saraybosna’ya götürdü.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic, işbirliğinde başlatılan öğrenci değişim programı kapsamında Bursa’ya gelen Bosnalı öğrenciler, 5 gün boyunca kentin ve Osmangazi’nin tarihi ve turistlik yerlerini gezme fırsatı buldu.

Öğrenci değişim programının ikinci ayağında ise Osmangazi Belediyesi Yetenek ve Bilgi Evleri ile Dijiders programına katılarak LGS sınavında derece elde eden 12 başarılı öğrenciyi, 8-12 Eylül tarihleri arasında Saray Bosna’ya götürdü.

Hayatlarına ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayan öğrenciler 5 gün boyunca Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Stari Grad Belediyesi’nin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret ederek yeni kültürleri tanıma fırsatı buldu. Stari Grad’ta bulunan JU OS Edhem Mulabdic Orta Okulunuda ziyaret eden Osmangazili öğrenciler Bosnalı çocuklarla oyunlar oynadı. Ziyaretin son gününde ise Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic, Osmangazili öğrencileri makamında ağırladı.



BAŞARILI ÖĞRENCİLER İLK KEZ YURT DIŞI TECRÜBESİ EDİNDİ

Osmangazi Belediyesi ve Stari Grad Belediyesi arasında öğrenci değişim programı başlatıldığını ifade eden Osmangazi Belediyesi ARGE Müdürü Serkan Cebeci, “Temmuz ayında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Stari Grad Belediyesi’nden 20 öğrenciyi değişim programı kapsamında Osmangazi’de ağırladık. Bosnalı öğrencilere 1 hafta boyunca Bursa ve Osmangazi’yi gezdirdik ve öğrenciler keyifli 1 hafta geçirdi. Öğrenci değişim programının ikinci ayağında ise Osmangazi Belediyesi olarak Yetenek ve Bilgi Evleri ile Dijiders programına katılarak LGS sınavında derece elde eden Osmangazili 12 başarılı öğrenciyi, 8-12 Eylül tarihleri arasında Saraybosna’ya götürdük. Başarılı öğrenciler ilk kez yurt dışı tecrübesi edindi. Ziyaret boyunca Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Stari Grad Belediyesi bizi misafir etti. Çocuklar Stari Grad’daki tüm müzeleri gezdi. Stari Grad’ta bulunan JU OS Edhem Mulabdic Orta Okulunu ziyaret ettik ve oradaki öğrencilerle bizim çocuklarımız oyunlar oynadı. Osmangazili çocuklar hayatı boyunca unutamayacakları dolu dolu keyifli 5 gün geçirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic, tarafından proje ile Bosna Hersek ve Osmangazi arasında bir köprü kuruldu ve bu köprüden ilk defa bu gençlerimiz geçti. Hem Bosna Hersek, hem de Osmangazi’de 1 hafta boyunca çok güzel anılar biriktirdiler. Bu köprüden daha çok gencimiz geçecek, Osmangazi Belediyesi olarak biz başarılı öğrencilerin her zaman arkasında olacağız” dedi.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Stari Grad Belediyesi’ni 5 gün boyunca gezme fırsatı bulan öğrenciler kendilerini bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic’e teşekkür etti.