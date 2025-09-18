Bursa’da Büyükşehir ve Nilüfer belediyelerinin iletişim kadrolarında önemli görev değişiklikleri gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na, deneyimli medya uzmanı Hasiye Yiğitbay Aydın atanırken, Aydın'dan boşalan Nilüfer Belediyesi'ndeki basın danışmanlığı görevine Elif Çetin Sezgin getirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi’nin basın yayın bölümlerinde dikkat çeken değişimler yaşandı.

Uzun süredir Nilüfer Belediyesi Basın Yayın Müdürü olarak görev yapan Hasiye Yiğitbay Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevine getirildi. Olay TV ve Olay Gazetesi’nde uzun yıllar çalıştıktan sonra 2013 yılından bu yana Nilüfer Belediyesi’nde görev yapmış, son olarak Basın Yayın Müdürü olarak hizmet vermişti.

Bursa Büyükşehir’in iletişim stratejilerini yönetecek olan Hasiye Yiğitbay Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Bir veda, bir başlangıç" diyerek çok güzel yıllarının geçtiği Nilüfer Belediyesi'ne veda ettiğini duyurdu. Nilüfer'den aldığı güçle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir başlangıç yapmanın heyecanı içinde olduğunu ifade eden Aydın, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevini bana değer gördüğü için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nilüfer Belediyesi Basın Yayın Müdürü Aydın'ın ayrılması ardından Nilüfer Belediyesi Basın Danışmanlığı görevine Elif Çetin Sezgin getirildi. 2018 yılında Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) Başkanı seçilen Sezgin, medya sektöründeki tecrübesi ve Yazıevi İletişim ve Yayıncılık Ajansı’nın kurucusu olarak biliniyor. Sezgin, Nilüfer Belediyesi’nin kurumsal iletişim süreçlerini şekillendirecek.

Her iki ismin zengin medya ve yerel yönetim deneyimleriyle yeni görevlerinde fark oluşturması bekleniyor.