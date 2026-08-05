Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 83 bin 200 varile ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Osman Gazi platformunun eylülde göreve başlayacağını belirten Bakan, Somali'de sondaj çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin enerji yatırımları, petrol ve doğal gaz üretim hedefleri ile yurt dışındaki arama faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gabar'daki petrol üretiminde yeni bir rekora ulaşıldığını belirten Bayraktar, günlük üretimin 83 bin 200 varile çıktığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, 'Gabar'da günlük 83 bin 200 varil üretime ulaşarak yeni bir üretim rekoru kırdık. Bu sahamız hem ülke ekonomimize hem de bölgenin kalkınmasına eşsiz bir katkı sunuyor' ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına da değinen Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun eylül ayı sonunda deniz üstü üretim için görev yerine gönderileceğini belirten Bakan Bayraktar, platformla birlikte Türkiye'nin deniz üstü üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını kaydetti.

Bayraktar, 2028 yılı hedeflerine ilişkin ise 'Günlük 40-45 milyon metreküp üretimle 17 milyon hanemizin ihtiyacını kendi gazımızla karşılayacağız' dedi.

Eylül ayı sonunda Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile deniz üstü üretimde yeni bir dönemi başlatacağız. 2028'de günlük 40-45 milyon metreküp üretimle 17 milyon hanemizin ihtiyacını kendi gazımızla karşılayacağız. pic.twitter.com/RcC5Vyuhlf — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 5, 2026

SOMALİ'DE SONDAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkiye'nin yurt dışındaki enerji arama faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, Somali'de görev yapan Çağrı Bey sondaj gemisinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bakan Bayraktar, 'Somali'de sondaja başlayan Çağrı Bey sondaj gemimiz su derinliğiyle birlikte şu an 4 bin metrelere ulaşmış durumda. Bu stratejik sondajı 7 bin metrelere kadar indirmeyi planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirten Bayraktar, petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin hem yurt içinde hem de uluslararası sahalarda sürdürüldüğünü vurguladı.