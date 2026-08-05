Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği üzerine yaptığı 530 denetimle; Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'daki 23 tesise toplam 47 milyon 599 bin TL idari para cezası uyguladı.

ANKARA (İGFA) - Akdeniz Bölgesi'nde deniz ve kıyılardaki mikroplastik kirliliğine ilişkin ihbarların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından kapsamlı denetim çalışması başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir ay içerisinde gerçekleştirilen 530 denetim sonucunda çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere yönelik işlem uygulandı.

Denetimler kapsamında Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da faaliyet gösteren 23 tesise, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında toplam 47 milyon 599 bin TL idari para cezası kesildi.

Bakanlık, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması amacıyla çevre denetimlerinin sürdürüleceğini açıkladı.