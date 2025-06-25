Muğla'da Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret ederek kardeş belediye sürecini resmen başlattı.MUĞLA (İGFA) - İki belediye arasında kurulacak bu yeni bağ, ortak projelere ve kültürel etkileşime zemin hazırlayacak.

Ziyaret kapsamında, Tepebaşı Belediyesi’nin çevreci ve akıllı şehir uygulamaları yerinde incelendi. Ortak protokol ile birlikte kültürel etkinlikler, sosyal projeler ve teknik bilgi paylaşımı konularında iş birliğine gidilmesi planlanıyor.

Başkan Evren Tezcan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Tepebaşı’nın çevre dostu uygulamalarından ilham alıyoruz. Bu ziyaret, Ortaca’mızın kentsel gelişimi için önemli bir adım olacak” dedi.