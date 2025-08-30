Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, merkezden kırsala kadar her ilçenin talebiyle tek tek ilgileniyor. Akın liderliğinde Karesi’nin Ortaca Mahallesi’nde çalışma başlatan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan susuzluk sorununu gidermek için günlük 180 ton kapasiteli yeni içme suyu kaynağını mahalleye kazandırdı.BALIKESİR (İGFA) - Şehrin altyapısını yenileyerek yeni içme suyu kaynaklarıyla tüm ilçelerde su sorununu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi’nin yıllardır süren içme suyu sorununa da neşter vurdu. Başkan Akın’ın talimatlarıyla Ortaca Mahallesi’nde kısa süre önce çalışma başlatan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallede yeni içme suyu kaynağı tespit ederek kaptaj çalışmalarını da tamamladı. Bu kapsamda BASKİ, vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırabilmek için 7/24 esasıyla görev yapıyor.

BASKİ KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİYOR

Balıkesir’in altyapısını geleceğe miras bırakacak olan Başkan Akın liderliğinde çalışmalarını sürdüren BASKİ, günlük 180 ton kapasiteli yeni içme suyu kaynağını bölge halkının hizmetine sundu. Yaz aylarında su kaynaklarının da yetersizliği nedeniyle ciddi susuzluk sıkıntısı yaşayan mahalle sakinlerinin sorununu kökten çözen ekipler, tespit ettikleri yeni su kaynağıyla birlikte kaptaj çalışmalarını da başarıyla tamamladı.

“BALIKESİR’İN HER NOKTASI SUYA KAVUŞUYOR”

Ortaca Mahallesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Bu kaynak, mahalledeki içme suyu kullanım deposunu besleyecek şekilde planlandı. Vatandaşlarımızın özellikle yaz döneminde yaşadığı su sıkıntılarına kayıtsız kalamazdık. Ortaca Mahallemizde yürüttüğümüz bu projeyle, yeni bir kaptaj ve içme suyu terfi hattının yapımını tamamladık. Başkanımız Ahmet Akın’ın vizyonuyla Balıkesir’in her noktasında kesintisiz su erişimi için çalışmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.