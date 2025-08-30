Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Zafer yürüyüşünün 18'ncisi Afyonkarahisar Gençlik Kampında gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği, Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Gençlik Kampında Kocatepe semalarında Büyük Taarruz ruhunu yaşamak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerle buluştu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Gürhan Akdoğan, yürüyüş ile ilgili yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ateşini yaktığı 1874 rakımlı Kocatepe’ye gerçekleştirdiği yürüyüşte kampımızı ziyaret ederek gençlerimizle buluştu. Şuhut’un Çakırözü köyünden başlayan yürüyüş yaklaşık 4 saat sürdü. Atatürkçü Düşünce Derneği gençlik kollarımız ile birlikte sabaha karşı, bağımsızlık mücadelesinin simge noktası Kocatepe’deki Atatürk Anıtı’na ulaştık. Bugün ülkemiz, dil birliği, vatan bütünlüğü ve laik Cumhuriyet değerlerini hedef alan tehditlerle, toplumsal barış ve güvenliği sarsan unsurlarla karşı karşıyadır. Ama unutulmasın: ki Atatürk gençliği asla umutsuzluğa teslim olmayacak, Cumhuriyet’in temel değerleri sarsılamayacak ve Büyük Taarruz ‘un ateşi asla sönmeyecektir. Çiğiltepe’yi söz verdiği saatte alamamasının verdiği sorumluluk ve acıyla yaşamına son veren Albay Reşat Çiğiltepe’nin kararlılığı, bugün gençlerimize bırakılmış bir emanettir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlık ve üstün liderlik yeteneği ile başlatılan ve başarılan Büyük Taarruz ile taçlanan Türk ulusunun Bağımsızlık Mücadelesinin zaferi ile noktalanmasına yol açan 26 Ağustos’un 103. Yıldönümünü kutluyoruz. Ünlü şairimiz Yusuf Ziya Ortaç’ın dizelerindeki gibi 26 Ağustos gece sabaha karşı topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı fırtınadan yeleli yıldırımdan kanatlı alevlerin içinden geçti binlerce atlı çok güç koşullarda başlatılan, kıymetini kavrayamayan, anlam ve önemini bilmeyenlere inat 26 Ağustos destanını kutluyoruz. Bu destanı bize armağan edenler başta yüce Atatürk olmak üzere tüm Kemalist devrimcileri saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.