Hey Mobility, Web Summit Qatar 2026'ya BETA Stage alanında booth ile katıldı. Serim Yazılım Kurucusu Rasim Serim, geçtiğimiz yıl Web Summit 2025'e Lizbon'da ziyaretçi olarak katıldıklarını hatırlatarak, 'Bu yıl Doha'da katılımcı olmak bizim için önemli bir eşik' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Zirvede yapay zekânın neredeyse tüm başlıklarda öne çıktığını belirten Serim Yazılım Kurucusu Rasim Serim, 'Artık yapay zekâyı iş modeline entegre etmek bir tercih değil; rekabetin temel şartlarından biri' diye konuştu.

Serim, etkinlikte akıllı şehirler ve mobilite operasyonlarında veri odaklı yönetim, kullanıcı deneyimi ve sürdürülebilirlik trendlerini yakından takip ettiklerini aktardı.

Web Summit Qatar 2026'nın Hey Mobility için somut çıktılar ürettiğini ifade eden Serim, 'Yeni iş birlikleri ve potansiyel müşteri görüşmeleriyle güçlü bir pipeline oluşturduk. Katar'da ikinci yurt dışı şirketimizin kuruluş sürecini tamamladık' dedi.

Serim ayrıca, Dubai-Doha-Riyad hattının girişimler için giderek daha güçlü bir buluşma ve büyüme alanına dönüştüğünü vurguladı.