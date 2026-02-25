Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 'Sağlık Modülü' verilerini açıkladı. Araştırma, hanelerin sağlık harcamalarının yükünü ve fertlerin fiziksel aktivite alışkanlıklarını ortaya koydu. Muayene ve tedavi harcamaları hanelerin yüzde 6,1'ine çok yük getirdi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK tarafından 2025 yılında Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte uygulanan 'Sağlık Modülü', hanelerdeki 15 yaş ve üstü fertlerin sağlık durumlarını ve sağlık harcamalarının yükünü ölçtü. Modül, Avrupa Birliği ülkeleriyle eş zamanlı yürütüldü.

Araştırmaya göre hanelerin yüzde 6,1'i doktor muayene ve tedavi harcamalarını 'çok yük' olarak değerlendirirken, yüzde 50,2'si 'biraz yük' olarak gördü. Diş muayene ve tedavi harcamaları hanelerin yüzde 5,3'ü için çok, yüzde 37,2'si için biraz yük oluşturdu. İlaç harcamalarının ise yüzde 5'i haneler için çok, yüzde 50,9'u için biraz yük getirdiği tespit edildi.

Gelir gruplarına göre incelendiğinde, en düşük yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 62,9'una doktor muayene ve tedaviler, yüzde 37,6'sına diş muayene ve tedavileri, yüzde 65,5'ine ise ilaç harcamaları yük getirdi. En yüksek gelir grubunda ise hanelerin çoğunluğu bu harcamalardan yük almadığını belirtti.

Araştırmada fertlerin iş hayatındaki fiziksel aktiviteleri de değerlendirildi. 15 yaş ve üstü çalışanların yüzde 29,4'ü çoğunlukla oturarak, yüzde 45,5'i ayakta, yüzde 18,7'si yürüyerek veya orta düzey fiziksel aktiviteyle, yüzde 6,4'ü ise ağır iş veya ağır fiziksel aktivite ile çalışıyor. Yoksulluk riski altında olmayan fertlerin yüzde 31,7'si çoğunlukla oturarak çalışırken, risk altında olanların yüzde 11,2'si ağır iş yapıyor.

Fiziksel aktiviteye zaman ayırma konusunda ise fertlerin yüzde 63,3'ü düzenli aktivite veya boş zaman faaliyetlerine yer vermedi.

En aktif fertler ise haftada en az 10 dakika süren aktiviteleri yapan yüzde 36,7'lik kesim oldu.

TÜİK verilerine göre, fertlerin çoğu iletişim, öz bakım, işitme ve yürüme gibi temel faaliyetlerde sorun yaşamıyor. İletişimde zorluk yaşayanların oranı yalnızca yüzde 2,2 olurken, görme (yüzde 17,3), yürüme (yüzde 15,2) ve hatırlama (yüzde 12,6) alanlarında daha yüksek zorluklar gözlemlendi.

Araştırma, hanelerin sağlık harcamalarının yükünü ve fertlerin fiziksel aktivite alışkanlıklarını gelir gruplarına göre ortaya koyarak, politika yapıcılar için önemli bir referans sunuyor.