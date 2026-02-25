Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu kapsamında üçlü mekanizmanın güçlendirileceğini ve bölgesel ticaretin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan hattında kurulan güçlü iş birliğinin 7. İş Forumu vesilesiyle daha ileri bir aşamaya taşınacağını duyurdu. Bakan Bolat, forumda üç ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, Orta Koridor'un etkinliğinin güçlendirilmesi, lojistik ve gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve iş dünyaları arasındaki temasların artırılması gibi başlıkların kapsamlı şekilde ele alınacağını belirtti.

Ayrıca Azerbaycan ve Gürcistan'ın ilgili bakanlarıyla gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde somut projeler ve yeni iş birliği alanları üzerinde mutabakat aranacağını ifade eden Bakan Bolat, üçlü mekanizmanın daha etkin hale getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Bakan Bolat, paylaşımında, 'Amacımız bölgesel ticaretimizi güçlendirmek ve ortak refahımıza katkı sağlamaktır' ifadelerine yer verdi.