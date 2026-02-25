BDDK, ödeme ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete ilişkin önemli kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. Ödeme ve elektronik para sektörüne giren Hangipara ve Logo, Türkiye'deki dijital ödeme ekosistemindeki rekabeti artıracak nitelikte görülüyor. Paratika'nın kapsam genişletmesi ise mevcut müşterilerine daha fazla hizmet sunma imkânı sağlayacak.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararlarına göre Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verildi.

Aynı gazetede yer alan diğer tebliğlerde Logo Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilirken, Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izni kapsamı ise genişletildi.

Yeni tebliğ ile Paratika şirketi artık daha geniş ödeme hizmetleri sunabilecek.

Söz konusu kararlar 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında alındı.