İletişim Başkanlığı, torba yasa ile ormanların sermayeye açıldığı ve yangınları artıracağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, kamuoyunu dezenformasyona karşı uyardı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında “Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor; bu da orman yangınlarını artıracak” şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

Açıklamada, ormanların tamamen enerji ve madencilik faaliyetlerine açıldığına dair yansıtmalara da yer verilmediği belirtildi.

İletişim Başkanlığı, 6831 sayılı Orman Kanunu’nda izin süreçlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını vurguladı.

3213 sayılı Maden Kanunu’ndaki düzenlemenin, yalnızca izin sürecinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından vatandaşlar adına yürütülmesini sağladığı, izin kriterleri veya çevresel değerlendirme süreçlerinde farklılık getirmediği açıklandı.

Bu arada madencilik faaliyetlerinin orman yangınlarına neden olduğuna dair bilimsel veri bulunmadığı, aksine maden işletmelerinin yangınla mücadelede altyapı ve destek sağladığı ifade edildi.

Mevcut mevzuata göre, ormanlarda faaliyet gösteren tesislerin yangın önlemi alma zorunluluğu olduğu ve ilgili kurumların ormanların korunmasına yönelik denetimlerini titizlikle sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kamuoyundan doğruluğu teyit edilmemiş manipülatif içeriklere itibar etmemesi istendi.