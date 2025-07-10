İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görev değişiklikleriyle ilgili yanıltıcı paylaşımlara karşı uyarıda bulunarak, bu durumun kamu yönetimini hedef alan bir algı operasyonu olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesapları ve dijital platformlarda görev değişiklikleriyle ilgili gerçek dışı paylaşımlar yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, bu paylaşımların kamuoyunda kasıtlı bir algı oluşturmaya yönelik olduğu vurgulandı.

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle yapılan görev değişikliklerinin, Anayasa’nın verdiği yetkiler çerçevesinde kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırmak için gerçekleştirildiğinin altı çizildi. Değişikliklerin, devlet yönetiminde sürekliliği esas alan bir bayrak yarışı anlayışı ile yapıldığı ifade edildiği açıklamada, görev değişiklikleri üzerinden algı operasyonu yapılmasının, devletin güçlü yönetim yapısına zarar vermeyi amaçlayan dezenformasyon çabası olduğu kaydedildi.

Gerçeği yansıtmayan iddiaların, kamu kurumlarının uyum içinde sürdürdüğü çalışmalara gölge düşürmeyi ve halkı yanıltmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde tüm kurumların anayasal sorumluluklarını uyum ve kararlılıkla yerine getirdiği vurgulandı.