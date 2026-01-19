Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan ve büyük ilgi gören çocuk tiyatro oyunu 'Ormanın Koruyucuları', Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelendi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan çocuk tiyatro oyunu 'Ormanın Koruyucuları', yeniden minik izleyicilerle buluştu. Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Müzikli yapısıyla çocuklara eğlenceli anlar yaşatan oyunda; doğa sevgisi, çevre bilinci ve birlikte hareket etmenin önemi renkli karakterler eşliğinde anlatıldı. Salonun tamamını dolduran izleyiciler, oyunu ilgiyle takip ederken, gösteri sonunda oyuncuları alkış yağmuruna tuttu.

Katılımın ücretsiz olduğu oyunun yazar ve yönetmenliğini Yasin Namaz üstlenirken, sahnede Aysel Arpa Ülker, Beyhan Özyurt, Çağatay Mirza Çolak, Emine Nur Aslan, Kader Yavuz Akpınar, Kayra Ege Albayrak, Nesrin Özyürek, Özkan Kara ve Zekeriya Arslan performanslarıyla beğeni topladı. Kütahya Belediyesi, çocukların sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sunan etkinliklere önümüzdeki dönemde de devam edileceğini bildirdi.