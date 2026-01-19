Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı; kent temizliğinde hizmet kalitesini artırmak amacıyla, araç filosuna 22 adet büyük yol süpürme aracı daha ekledi. Çevre dostu ve teknolojik donanıma sahip araçlar, il genelinde 13 ilçede hizmet vermeye başladı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 4 bin 878 kilometrelik yol ağını düzenli olarak temizliyor. Bu kapsamda kullanılan yol süpürme araçlarına, her yıl son teknoloji modellerden oluşan yenileri ekleniyor. Yeni alınan araçlarla birlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin yol süpürme filosundaki toplam araç sayısı 50'ye ulaştı.

Ekipler büyük süpürge araçlarını ana arterlerin temizliğinde kullanırken, küçük süpürge araçlarını ise dar yollar, kaldırımlar, bisiklet yolları ve özellik gerektiren alanlarda kullanıyor. Böylece kent genelinde, ihtiyaca uygun ve daha etkin bir temizlik hizmeti sağlanıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde toz, atık ve çevresel kirlilik önemli ölçüde azaltılırken, çevre sağlığına ve kent estetiğine katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu teknolojiye uygun araç ve ekipmanlarla genişletmeye devam edecek.

Dr. Halisdemir: 'Aldığımız 22 adet süpürme aracı, son teknoloji modellerden oluşuyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, kent genelinde sorumluluk alanındaki tüm bölgelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'İlimizdeki 4 bin 878 kilometrelik yol ağını düzenli olarak temizliyoruz. Bu amaçla da yol süpürme araçlarını kullanıyoruz ve her yıl son teknoloji modellerden oluşan yenilerini ekliyoruz. Yeni aldığımız 22 adet süpürme aracımızı da 13 ilçemizde hizmete sunduk. Başkanımız da zaten bu konuda çok hassas' dedi.