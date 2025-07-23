Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 22 Temmuz’da Türkiye genelinde 54 yangına müdahale ettiğini, 51’inin kontrol altına alındığını duyurdu. Eskişehir, Karabük ve İzmir’deki yangınlarla mücadele sürüyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı OGM, 22 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye genelinde çıkan 54 yangına müdahale ettiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, yangınların 22’sinin ormanlık, 32’sinin ise orman dışı alanlarda meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla 51 yangın kontrol altına alınırken, Eskişehir, Karabük ve İzmir’deki yangınlara yönelik çalışmalar gece boyunca devam ettiği kaydedildi.

Paylaşımda, sert rüzgârların yangınla mücadelede büyük bir zorluk oluşturduğuna dikkat çekilirken, saatte 50 kilometreyi aşan rüzgârlarla mücadele eden ekiplerin, 11 uçak, 30 helikopter, 343 arazöz, 9 iş makinesi ve 1966 personelle yangınlara müdahale ettiği bildirildi.

???? 22 Temmuz'da yalnızca alevlerle değil, saatte 50 kilometreyi aşan sert rüzgârlarla da mücadele ettik.

???? Bir günde tam 54 yangına müdahale ettik.

???? 22’si ormanlık, 32’si orman dışı alanda çıktı.

???? 51 yangını kontrol altına aldık. ???? Eskişehir, Karabük ve İzmir’deki… pic.twitter.com/FT5giCVZFa — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 22, 2025

Orman yangınlarının sadece ağaçları değil, gölgeleri, anıları ve geleceği yok ettiği vurgulanarak, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldı.

“#YeşilVatan hepimizin ortak geleceği. Geleceğimizi ateşe atmayalım. Dikkatli olalım, duyarlı olalım” ifadeleriyle, anız yakma, sigara izmariti atma ve açık alanda ateş yakma gibi insan kaynaklı yangın nedenlerine karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı. .