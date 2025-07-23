Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üzerine çıkacak. Meteoroloji, 46 dereceyi bulacak sıcaklıklar dolayısıyla günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpmasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlıların ve çocukların başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.

Bazı il merkezlerimizde; 25 Temmuz'a kadar beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının yükseleceği dereceler şöyle tahmin edildi.

Bursa : 41

41 Ankara : 37

37 İstanbul : 36

36 İzmir : 40

40 Konya : 37

: 37 Edirne : 42

42 Aydın : 44

44 Muğla : 41

41 Antalya : 40

40 Adana : 39

39 Diyarbakır : 46

46 Erzurum : 32

32 Şanlıurfa : 44