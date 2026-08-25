Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin toplu taşımasında tarihi bir dönüşüm olacak Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı Projesi için önemli bir müjdeyi duyurdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın yapımı için bakanlık ve yüklenici firma arasında sözleşmenin imzalandığını ve saha çalışmalarının çok yakında başlayacağını açıkladı.

Başkan Alemdar, ulaşımda omurga niteliği taşıyan proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yüklenici firma arasında sözleşmenin imzalandığını, saha çalışmalarının çok yakında fiilen başlayacağını açıkladı.

Projenin inşasında son aşamanın da kaydedildiğini ifade eden Alemdar, 'Bir süredir beklediğimiz bir gelişmeyi hemşerilerimizle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere şehrin ulaşımı için omurga niteliği taşıyan Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın yapımı için ihale süreci başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile yüklenici firma arasında sözleşmeler imzalandı. Sakarya'mıza tramvayla ulaşım modelini kazandıracak projede saha çalışmaları kısa süre içerisinde başlıyor. Bu tarihi gelişmeyi hemşehrilerimizle paylaşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum.' dedi.

'BAŞTA CUMHURBAŞKANIMIZ OLMAK ÜZERE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER'

Başkan Alemdar, emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade ederek, 'En başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, Milletvekillerimiz Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, Muhammed Levent Bülbül'e, Cumhur İttifakımızın İl Başkanları Yunus Tever ve Oğuz Alkaş'a, Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Dr. Yalçın Eyigün'e ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.' şeklinde konuştu.

Tramvay hattı, Sakarya'nın günlük yaşamda en yoğun kullanılan güzergâhlarını birbirine bağlayarak ulaşımda adeta omurga görevi üstlenecek.

Adapazarı'ndan başlayacak hat; binlerce üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü kampüs bölgesine, stadyum bölgesine ve şehrin kalbi konumundaki Yeni Cami, Demokrasi Meydanı ile Çark Caddesi'ne kesintisiz ulaşım sağlayacak.

Adapazarı-Serdivan-Kampüs Tramvay Hattı şu güzergâhlarda hizmet verecek:

'Ana Hat': Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu - 15 Temmuz Bulvarı - Yeni Cami - Demokrasi Meydanı - Kudüs Caddesi - Orta Garaj - Çark Caddesi - Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı - Tunatan Kavşağı

'Birinci Kol': Medeniyet Bulvarı - Sakarya Üniversitesi Kampüsü

'İkinci Kol': 2. Cadde - Sapak Camii - Mehmet Akif Ersoy Caddesi - Serdivan Spor Salonu - Yazlık Kavşağı