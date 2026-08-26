Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Buğdaylı'nın ulaşım konforunu artırmak için Buğdaylı-Kızık yolunda kapsamlı yenileme çalışması başlattı. Kullanım ömrünü tamamlayan yolun asfaltı sökülerek alt ve üst yapısı tamamen yenilenecek.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, mevsimsel şartlar nedeniyle kullanım ömrünü tamamlayan Buğdaylı-Kızık arasındaki mevcut asfalt yol tamamen yenileniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Buğdaylı-Kızık arasındaki yolun mevcut asfaltı tamamen sökülerek yolun alt ve üst yapısı baştan sona yenilenecek. Kaldırım bölümü dışında gerçekleştirilecek kapsamlı çalışma ile güzergâhın daha güvenli, dayanıklı ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Mevsimsel şartların etkisiyle zaman içerisinde kullanım ömrünü tamamlayan yolun yenilenmesiyle birlikte, bölgede ulaşım standardının yükseltilmesi ve vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında yalnızca asfalt yenilemesi yapılmayacak; yolun alt ve üst yapı unsurları da kapsamlı şekilde ele alınacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde sürdürülen çalışmalar, kent merkezi kadar kırsal mahallelerde de vatandaşların yaşam kalitesini ve ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya ve vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yol ağından yararlanabilmesi için yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.