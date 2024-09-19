Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek yerleşim yerleri ve ormanlık alanlardaki yangınlarla ilgili iş birliğini görüştü.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda, yangınlarla ilgili iki bakanlığın yanı sıra yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

Çalışma grubunun, orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri gözden geçirmesi ve yeni yol haritası çıkarması bekleniyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile bir araya geldik. Orman yangınlarını önleme ve yangın sonrası yapılabilecekleri ele aldık. İki bakanlık olarak orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalede yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturacağız. Tüm tedbirleri gözden geçirerek yol haritası çıkaracağız." dedi.