İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Organik Tarım Günü kapsamında 23 Eylül Salı günü “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Organik Tarımı Planlıyoruz” konulu panelde organik sektörü için güç birliğine gitti.İZMİR (İGFA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) birlikteliğinde organik tarımın sadece bir üretim modeli olmadığını, aynı zamanda bütüncül bir felsefe ve sürdürülebilir bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Organik tarım; bir ekosistem ve biyoçeşitlilik koruma projesidir, bir halk sağlığı stratejisidir, sosyo-ekonomik bir modeldir, bilinçli tüketim ve farkındalık hareketidir" dedi.

"Tüketici artık ne yediğini bilmek, ürünün hikâyesini öğrenmek istiyor" diyen Kestelli, "Bugün burada paylaşacağımız fikirlerin, ortaya koyacağımız önerilerin ve geliştireceğimiz ortak vizyonun; ülkemizin organik tarım politikalarına katkı sağlayacağına, üreticilerimize yol göstereceğine ve yeni bir farkındalık oluşturacağına yürekten inanıyorum." diyerek, panelin amacına dikkat çekti. Türkiye’nin bugün organik üretim alanında dünyada ilk 20 ülke arasında yer aldığına dikkat çeken Kestelli, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın getireceği sorumlulukları doğru yönetebilirsek, küresel arenada karşımıza çıkabilecek fırsatları da iyi değerlendirebiliriz. Bu noktada bizlere düşen başlıca görevler; organik üretime uygun havzaları belirlemek, sertifikasyon maliyetlerini düşürmek, iç pazarda tüketici farkındalığını arttırmak, AR-GE’ye yatırım yapmak ve verimliliği yükseltmek ve üreticiyi daha güçlü desteklemek” diye konuştu.

KENTİMİZ ZENGİN BİR ÜRETİM DESENİNE SAHİP

Kuraklık, ani hava değişimleri, sel, don gibi iklim olaylarının gıda üretiminde yarattığı kayıplar düşünüldüğünde; doğa ve iklim dostu üretimin, gıdanın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “Kentimiz ve yakın çevresi; incir, zeytin, tütün, narenciye, tıbbi ve aromatik bitkiler, çiçekçilik, arıcılık, su ürünleri gibi pek çok alanda zengin bir üretim desenine sahip. Bu üretim gücümüz, ihracatla birleştiğinde ülkemiz ekonomisine kayda değer bir katkı sağlıyor. İzmir Ticaret Odası bünyesinde, tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren 9 bini aşkın üyemiz mevcut. Gübre, orman ürünleri, tarım makineleri gibi ilgili faaliyetleri ve ihracat yapan üyelerimizi de dahil ettiğimizde bu rakam 10 bine çıkıyor. Odamız çatısı altında yürütülen çalışmalarımız ile sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu yetkililerini bir araya getiriyor; sorunları ve çözüm önerilerini ilgili kurumlara iletiyor, sektörün gelişimi için aktif rol alıyoruz. Odamız, İzmir Valiliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri ve ilgili belediye ve kaymakamlıklarımız iş birliğiyle, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri bunun en güzel örneklerinden biri. Bu yatırımlar ile de hem üretimde kaliteyi hem de tarımsal ihracatta rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık Işık, Türkiye’nin doğal potansiyeli, coğrafi avantajları ve üretim kabiliyeti sayesinde organik sektöründe dünya pazarlarında güvenilir bir marka konumuna ulaştığını dile getirdi.