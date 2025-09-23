Ordu Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimciliğini destekleyen yeni bir adım daha attı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kadınların üretime katılmasına ve kadın istihdamına büyük önem veriyor. Girişimci ruhlu kadınları desteklemeye devam eden Başkan Güler, “Kadın Emeğini Güçlendirme Projesi” kapsamında Shopsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın katılımı ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol ile yerel üreticilerin emeği ulusal ve uluslararası pazarlara taşınacak. Ordu markası altında toplanacak olan ürünler, belgelendirme ve markalaşma süreçlerinin ardından market raflarında ve ihracat noktaların da yerini alacak.

BAŞKAN GÜLER: “KADINLARIMIZIN EMEĞİNİ EKONOMİYE KAZANDIRACAK ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ”

İmzalanan protokol hakkında değerlendirmelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kadınların ekonomiye katılımını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Girişimin, yerelden dünyaya uzanan güçlü bir kalkınma modeli olacağını altını çizen Başkan Güler, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

““Kadın Emeğini Güçlendirme Projesi” ile Ordu’nun değerini geleceğe taşıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın emeğini ekonomiye kazandıracak çok önemli bir adım atıyoruz. Shopsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Demet Sabancı Çetindoğan ile birlikte imzaladığımız bu iş birliği protokolü, yerel üreticilerimizin emeğini ulusal ve uluslararası pazarlara taşıyacak. Proje ile ürünlerimizi Ordu markası altında toplayacak, belgelendirme ve markalaşma süreçlerinden geçirerek İstanbul başta olmak üzere zincir market raflarında ve ihracat noktalarında yer almasını sağlayacağız. Böylece hem kadınlarımızın ekonomiye katılımı güçlenecek hem de Ordu’nun marka değeri artacak. Bu girişim, yerelden dünyaya uzanan güçlü bir kalkınma modeli olacak. Ordu’muzu geleceğe taşıyacak bu öncü iş birliğinden büyük mutluluk duyuyorum.”