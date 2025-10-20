Ordu Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanını güzelleştirmek için hayata geçirdiği peyzaj çalışmalarında kullandığı çiçekleri kurduğu seralarında kendisi üretiyor.

ORDU (İGFA) - Çiçek ve süs bitkilerini kendi üreterek belediye bütçesine de olumlu katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, dikime hazır hale gelen kışlık çiçekleri şehrin güzelliğini güzellik katmak amacıyla toprakla buluşturuyor. Bu kapsamda kent estetiğini öne çıkaran çalışmalarıyla vatandaş tarafından takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmalarında kullandığı çiçek ve süs bitkilerinin üretimi için sera kurdu.

ŞU ANA KADAR 750 BİN ÇİÇEK FİDESİ ÜRETİLDİ

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi bünyesinde Melet Vadisi'nde kurulan çiçek ve süs bitkileri üretim serası şu ana kadar 20 türde 300 bin yazlık ve 450 bin kışlık olmak üzere toplamda 750 bin çiçek üreterek Ordu'nun güzelliğine güzellik kattı. Yazlık ve kışlık süs bitkisinin yetiştirildiği serada üretim devam ederken dikime hazır hale getirilen kışlık çiçeklerde Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi ekipleri tarafından toprakla buluşturuluyor.

BELEDİYE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR

Sonbaharın gelmesi ve kış aylarını yaklaşması ile hareketlenen seradan alınan çuha çiçeği, hercai menekşe, portakal nergisi, şeker tabağı, süs lahanası, kır papatyası, bodrum papatyası, aslanağzı, Çin karanfili türlerindeki kışlık çiçek ve süs bitkileri sahil şeridi, parklar ve yeşil alanlar, kavşak ve refüjler ile turizm destinasyonlarında kullanılarak görsel bir şölen sunuluyor. Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması ile kent estetiği alanında dışa bağımlılık azalırken belediye bütçesine de önemli katkılar sağlanıyor.