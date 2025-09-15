Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe ilçesinde yapımı süren Akören Göleti çalışmalarında sona yaklaştı.ORDU (İGFA)- Ordu’nun su geleceğini güvence altına almak, her bir vatandaşın temiz ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak adına çalışmalar yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) aracılığı ile Gürgentepe ilçesinde hayata geçirdiği Akören Göleti çalışmalarında sona geldi.

180 BİN METREKÜP SU TUTMA KAPASİTESİ OLACAK

9 mahallenin içme suyu ihtiyacı ile turizm amaçlı planlanan gölet, 88 metre uzunluğunda zeminden 8 metre derinliğinde inşa edildi. 30 dönüm arazi üzerinde hayata geçen gölet, 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.

BAŞKAN GÜLER: “AKÖREN GÖLETİ HEM SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK HEM DE TURİZME KATKI SUNACAK”

Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, suyun geleceğin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu vurguladı.

Göletin Ordu’nun önemli çekim merkezlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Başkan Güler, “Akören Göleti ile hem su ihtiyacını karşılayacağız hem de turizme katkı sunacağız. Sandallar yerleştirilecek, ziyaretçiler için cazip bir alan oluşturulacak. Bu, OSKİ’nin kendi imkânlarıyla hayata geçirdiği 68. göletimiz oldu. Su, hayatın vazgeçilmez unsurudur. Bu yatırımla Ordu daha yaşanabilir bir şehir olacak” dedi.

“BELEDİYECİLİKTE GELECEĞİ DE GÖRMEK GEREKİYOR”

Belediyeciliğin sadece asfalt ve çöp hizmetlerinden ibaret olmadığını belirten Başkan Güler, “Geleceğe yönelik projeler üretmek zorundayız. Bakanlık dönemimde DSİ bünyesinde 170’e yakın baraj yaptık. Şimdi Ordu için çalışıyoruz. İklim değişikliğiyle birlikte su ihtiyacı en kritik sorunlardan biri olacak. Bu göletle Ordu’nun en az 50 yılını garanti altına alıyoruz” ifadelerini kullandı.