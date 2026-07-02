Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde yarım asrı aşkın süredir beklenen ulaşım sorununu çözüme kavuşturuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesi Beyli-Bekirli-Güzelyurt-Doğanköy mahalleleri grup yolunda başlattığı beton yol çalışmalarıyla bölgeyi modern ve konforlu ulaşıma kavuşturuyor.

Toplam 5,6 kilometre uzunluğundaki güzergâhta etaplar halinde sürdürülen çalışmalar kapsamında yolun 500 metrelik bölümünde beton imalatı tamamlandı. Ekipler, kısa sürede tüm hattı tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Yıllardır toz, çamur ve ulaşım sıkıntısıyla mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinleri, yapılan yatırımın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade ederek şu sözlerle memnuniyetlerini dile getirdi:

'Yüce Rabbime şükürler olsun, 60-70 yıllık hayalimiz gerçek oluyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yol kenarında bulunan evlerimiz nedeniyle tozdan camlarımızı bile açamıyorduk. Şimdi ise yolumuz hem genişledi hem de beton yola kavuştu. Hayallerimiz gerçekleşiyor, yılların özlemi sona eriyor. Yol demek medeniyet demektir. Bu yolun yapılması bizim için her şeye bedel.'